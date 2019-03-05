На Универсиаде в Красноярске сегодня будет разыграно 7 комплектов наград

На играх уже идет квалификация у сноубордистов в параллельном слаломе-гиганте. В составе сборной России — двукратный действующий чемпион мира Дмитрий Логинов, который в феврале в американском Пар-Сити стал настоящей звездой в своем виде спорта.

Также на старт вышли горнолыжники, сообщает телеканал "Россия 24". Позже за попадание на пьедестал поборются представители шорт-трека и лыжного ориентирования. На данный момент россияне — безусловные лидеры общекомандного зачета: у нас 29 медалей, из них 9 — золотых.