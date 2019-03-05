Пекин продолжит укреплять боеспособность страны

Расходы на оборону Китая собираются увеличить на семь с половиной процентов. Об этом на открытии второй сессии Всекитайского собрания заявил премьер Госсовета Народной республики.

Ли Кэцян выступил с отчётом о работе правительства в минувшем году и наметил основные задачи на ближайшее время. В ходе сессии, которая продлится десять дней, законодатели также выслушают доклады глав Верховного суда и Верховной прокуратуры, рассмотрят план социально-экономического развития и бюджет на этот год.

Один из ключевых документов — проект закона об иностранных инвестициях, отмечает телеканал "Россия 24". По словам премьера, Пекин собирается расширить число сфер экономики для участия иностранного капитала. Считает, что это поможет улучшить инвестиционный климат в стране и усилить конкуренцию на внутреннем рынке.