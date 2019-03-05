В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМД

Американцы готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но – на определённых условиях. А конкретно, чтобы Вашингтон мог беспрепятственно проводить собственные проверки: ради "безопасности США и их партнёров".

С пятого по восьмое марта заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен обсуждать ДРСМД в Лондоне – с членами британского правительства, сообщает телеканал "Россия 24".