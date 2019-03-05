В столице Татарстана ликвидировали пожар на древесном складе

Пожар на территории более пяти тысяч квадратных метров локализовали в Казани. Возгорание произошло ночью на складе древесины. Угрозу распространения огня на соседние строения спасатели смогли предотвратить. Сообщается, что жилых домов рядом с промзоной нет. По данным МЧС Татарстана в результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия работали 58 человек и 22 единицы техники, сообщает телеканал "Россия 24".