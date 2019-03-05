В Джорджии продолжает бушевать торнадо

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим ЧП для борьбы с последствиями торнадо, которое обрушилось на регион в воскресенье.

По последним данным его жертвами стали 23 человека. Это самое смертоносное Торнадо в США за последние шесть лет. Оценка причиненного разгулом стихии ущерба продолжается. Генеральное консульство России в Хьюстоне следит за ситуацией. Сообщений о пострадавших среди наших граждан не поступало, отмечает телеканал "Россия 24".