Канадский премьер Трюдо со скандалом уволил председателя Совета казначейства

Не утихает скандал в правительстве Канады. Премьер-министр Джастин Трюдо принял отставку очередного чиновника. На этот раз председателя Совета казначейства Джейн Филпотт. Она заявила, что намерена покинуть правительство из-за инцидента с Джоди Уилсон-Рэйболд.

В начале февраля канадская пресса сообщила, о давлении со стороны канцелярии Трюдо на бывшего генпрокурора и министра юстиции Уилсон-Рэйболд. Цель — спасти от уголовного преследования инженерно-строительную компанию "Эс-эн-си Лавалин", которая обвиняется в мошенничестве и коррупции.

На прошлой неделе в доказательство этому чиновница предоставила Парламенту переписку с членами канцелярии Трюдо, а также пересказала часть телефонных и личных бесед с ними, сообщает телеканал "Россия 24".