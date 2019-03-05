Экс-глава Nissan освобожден под залог

Лишь с третьего раза Токийский окружной суд согласился освободить экс-главу концерна Nissan Карлоса Гона под залог. По информации японского телеканала NHK, это может произойти уже сегодня. Сумма залога — 1 миллиард японских иен (почти 9 миллионов долларов).

Как сообщалось, Карлос Гон был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в недостоверном указании доходов. Новый адвокат обвиняемого настаивает на том, что дело носит исключительно внутрикорпоративный характер.