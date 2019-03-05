Эннис оформил хет-трик в победном матче "Торонто" против "Калгари"

В Калгари завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Флэймз" и "Торонто Мэйпл Лифс". Гости разгромили хозяев льда со счетом 6:2.

В составе победителей канадский форвард Тайлер Эннис стал автором хет-трика, а его соотечественник Зак Хаймэн оформил дубль. Еще одна шайба оказалась на счету словака Мартина Маринчина. За "Калгари" отличились американцы Мэттью Ткачак и Дерек Райан.

Российские легионеры "Торонто" Никита Зайцев и Игорь Ожиганов голевыми действиями в этой встрече не отметились.