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5 марта 201908:15

Елена Вяльбе: терапевтические исключения – легализованный допинг

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок России, прокомментировала завершившийся в австрийском Зеефельде чемпионат мира по лыжам. Россияне выиграли в Австрии пять серебряных и три бронзовые медали. Доминировали норвежцы.

По словам Вяльбе, в российской команде первенство мира назвали "Открытым чемпионатом Норвегии": "Безусловно, выступление норвежцев феерическое. Но у нас огорчения больше, чем радости. Нет яркого продвижения вперед. И, поэтому, конечно, есть вопросы к подготовки".

"С другой стороны, мы лучшие среди здоровых спортсменов, и это тоже приятно, — цитирует главу ФЛГР РИА Новости. – Считаю, что это на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты. Я не буду стесняться, уже говорила: это легализованный допинг".

"В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще. И я считаю, что это какой-то перебор со стороны определенных стран", – сказала Вяльбе.

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