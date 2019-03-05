Российские керлингистки обыграли команду Южной Кореи на Универсиаде

В Красноярске продолжаются соревнования по керлингу в рамках зимней Универсиады. В своем четвертом матче женская сборная России в экстра-энде обыграла команду Южной Кореи со счетом 8:6.

На турнире нашу команду представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

После четырех матчей в активе российских керлингисток три победы и одно поражение. Россиянки делят лидерство в таблице с командами Канады, Великобритании, Южной Кореи и Швеции.