Штаты не спешат возвращаться к ДРСМД и выдвигают новые условия

Соединенные Штаты могут вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но только при условии восстановления контроля за вооружениями и регулярных проверок, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Кроме того, американские дипломаты в очередной раз опровергли обвинения России в нарушении ДРСМД самими Штатами.

4 марта 2019 года Владимир Путин издал указ, согласно которому Россия приостанавливает свое участие в договоре до тех пор, пока США не ликвидируют собственные нарушения. Среди них, например, ударные беспилотники MQ-9 Reaper и универсальные пусковые установки Mk.41, расположенные в Европе. Последние, по словам американцев, предназначены для стрельбы противоракетами, однако из них же могут стартовать крылатые ракеты Tomahawk. А это уже нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, 1 февраля руководство Штатов само объявило, что начинает процедуру выхода из ДРСМД. По мнению американцев, российская ракета 9М729 имеет гораздо больший радиус действия, чем разрешает соглашение. При этом доказательств США не предоставили, а приглашение России осмотреть интересующую ракету проигнорировали.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Документ запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также крылатых ракет сухопутного базирования вроде американского Tomahawk.