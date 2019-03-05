Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не намерена баллотироваться на президентских выборах в 2020 году, однако из политики она не уйдет. Об этом она заявила в понедельник телеканалу News-12 (CNN).

"Я не буду баллотироваться в президенты, однако буду продолжать работать, выступать и отстаивать то, во что верю", — отметила она. "Я хочу, чтобы люди поняли, что я буду продолжать выступать. Я никуда не денусь", — добавила экс-госсекретарь США.

По словам Клинтон, она не уверена, что захочет претендовать на какие-либо другие выборные должности. Политик добавила, что ее устраивает жизнь в Нью-Йорке, и она благодарна за то, что избрана в Сенат Конгресса США от этого штата, передает ТАСС.

В январе CNN сообщала, что Клинтон полностью не исключает своего возможного участия в борьбе за пост президента США в 2020 году.

Как известно, Клинтон принимала участие в выборах в 2016 году от демократов, но проиграла республиканцу Дональду Трампу.