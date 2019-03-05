Тренер "Аякса" тен Хаг: наша цель в Мадриде – забивать голы

Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг, подопечным которого предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с против мадридского "Реала" после домашнего поражения 1:2, отметил, что его команде не важно, где играть: "И в гостях мы будем стремиться забить".

"Наша цель завтра очевидна, но она неизменна в каждом матче – забивать голы, — цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА. – Мы "Аякс", и нам не важно, против кого мы играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать".

На прошлой неделе стало известно, что "Реалу" не поможет его капитан и столп обороны Серхио Рамос. "Это настоящий босс на футбольном поле, центр обороны мадридцев. Уверен, для "Реала" это не только тактическая, но и психологическая потеря для соперника", — считает тренер "Аякса".

"Даже после домашнего поражения мы хотим сами решать свою судьбу. Все игроки понимают, что если хотят продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс. "Аякс" по-прежнему сражается на трех фронтах, но в Мадриде нам необходимо сыграть на уровне "Реала", – сказал тен Хаг.