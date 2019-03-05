Военные спутники будут запускать с космодрома "Восточный". Таков результат контракта, который Министерство обороны заключило с Центром Хруничева. Речь идет о ракетах-носителях тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом сообщает РИА Новости.

С "Восточного" станет возможным выводить на орбиту спутник большей массы, чем с Плесецка. Так считают эксперты. Стартовый стол для ракет планируют начать строить уже весной этого года. На 2023 год планируется первый полет, передает ГТРК "Амур". В целом сотрудничество может продлиться до 2025 года.

Космодром "Восточный" находится на Дальнем Востоке в Амурской области, недалеко от городов Циолковский и Свободный. Это первый российский гражданский космодром.