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5 марта 201909:37

В Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки

Imago/ТАСС

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки, которая длилась почти пять месяцев, степные сурки. "Проснулся восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки — Нагайна и Сара", — сообщается на сайте Московского зоопарка. Грызуны крепко спали в своей норе с середины октября.

За время сна они потеряли около трети веса. Например, Арчи в октябре весил около 6,5 килограмма, а сейчас — всего 4,7 килограмма. Голодных зверьков зоологи уже начали кормить салатом и овощами.

Посетители зоопарка уже могут увидеть самца Арчи, когда установится хорошая погода, из норок выйдут самки Сара и Нагайна.

В природе сурки могут проводить в спячке более полугода. Если теплеет рано, то зверьки могут проснуться в конце февраля, а если приход весны задерживается, то они спят до конца марта.

Степные сурки обитают на территории Восточной Европы и Северного Казахстана. Этот вид занесен в Международную красную книгу, а также в Красную книгу некоторых регионов.

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