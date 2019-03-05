Сестра тигра Амура может остаться в Хабаровском крае

Сестру тигра Амура — Тайгу — скорее всего, все-таки оставят в Хабаровском крае. Сейчас Тайга содержится в центре реабилитации диких животных "Утес", сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Как известно, 28 января хищницу, которой сейчас шесть лет, вывезли из Приморского сафари-парка. Далее ее должны были отправить в Алматинский зоопарк в Казахстане. Но выяснилось, что там пока нет условий для размещения животного. Поэтому специалистами было приятно решение оставить тигрицу в Хабаровске.

В центре реабилитации Тайга проведет три месяца, пока будет решаться вопрос о ее дальнейшей судьбе. Возможно, хищница вернется в "Зоосад "Приамурский" имени Сысоева", откуда несколько лет назад она и попала в Приморский сафари-парк.