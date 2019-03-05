Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года.

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", — объяснил он в интервью изданию Luxemburger Wort.

Премьер-министр также заверил, что после строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" Россия не откажется от поставок по уже действующим трубопроводам, в том числе и через Украину.

"Чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки", — подчеркнул Медведев.

При этом глава российского кабинета министров выразил уверенность, что в обозримом будущем спрос на российский газ в Европу сохранится.

"Во всяком случае, до тех пор, пока решения будут приниматься исходя из экономической целесообразности или не случится какого-то по-настоящему революционного прорыва в энергетических технологиях", — пояснил премьер-министр.

По словам Дмитрия Медведева, существую объективные причины, которые поддерживают спрос — это и снижения собственной добычи, и частичный отказ от угольной и атомной электрогенерации, и необходимость подстраховывать экологичные возобновляемые источники энергии.

"Так что, думаю, и в обозримом будущем российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских стран", — подытожил глава российского правительства.