Из продажи изымается еще одно лекарство с фенспиридом

Из российских аптек отзывается еще один препарат с действующим веществом фенспирид — "Эриспирус". Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Росздравнадзора. Ранее из продажи были изъяты "Эреспал" и "Эпистат" с этим же действующим веществом.

Ранее компания Les Laboratoires Servier, выпускающая лекарство "Эреспал" во Франции, провела дополнительные исследования, в ходе которых выяснилось, что содержащийся в составе фенспирид может повлиять на работу сердца, в частности, удлинить интервал QT на электрокардиограмме.

В связи с этим компания приняла решение изъять из обращения все лекарственные препараты, содержащие фенспирид, и дала аналогичные рекомендации другим странам, где он применяется. В России решили перепроверить все лекарства, содержащие фенспирид.