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Допинг-скандалы 59 минут назад
Лыжница Ковальчик: терапевтические исключения следует исключить
Ведущая лыжница сборной Польши, двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик выступила за полную отмену терапевтических исключений (TUE) для профессиональных спортсменов. "Если вам нужны лекарства, то вы просто не созданы для спорта", — считает спортсменка.
"Я выступаю за полную отмену TUE, — цитирует Ковальчик шведское издание Expressen. – Терапевтические исключения – это дверь, которую оставили приоткрытой, и некоторые спортсмены и тренеры пользуются этим. Но в спорте высоких достижений со всеми деньгами, которые здесь крутятся, не должно быть никаких лазеек".
"Если для занятий спортом вам нужно принимать сильнодействующие препараты, то, я думаю, вам следует заняться чем-то другим. Если вам нужны лекарства, чтобы заниматься спортом, значит, ваше тело просто не создано для спорта. Думаю, вам нужно найти что-то другое, а сам спорт рассматривать как хобби", – сказала полька.
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