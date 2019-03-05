В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

Минздрав Новосибирской области проводит проверку по факту смерти 37-летнего мужчины, который жаловался на проблемы с получением медицинской помощи.

В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе. Однако терапевт отослала его записываться на прием к хирургу. В итоге к врачу мужчина попал только через 8 дней после записи.

В итоге у пациента оказался рак в последней стадии, на фоне которого развился перитонит. После проведения трех операций 3 марта он скончался, сообщил отец умершего.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил РИА Новости, что специалисты изучат историю обращений мужчины в поликлинику, и посоветовал всем проходить ежегодную диспансеризацию.

Ранее вопиющая история произошла в Калининграде, где медики не смогли поставить правильный диагноз 15-летней девочке, у которой отнимались ноги. Несмотря на ухудшение общего состояния ребенка (нарушение координации, учащенное сердцебиение, трудности с дыханием), врачи выписали ребенка из больницы и отправили в психиатрическую лечебницу. В приемном покое учреждения девочка скончалась, так и не дождавшись квалифицированной помощи.