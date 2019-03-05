В Кемерове установят памятную плиту в честь актера Андрея Панина

В столице Кузбасса увековечат память заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Панина. Популярный артист театра и кино когда-то закончил кемеровский вуз. Здесь, на фасаде здания Кемеровского государственного института культуры на ул. Ворошилова, 20 марта установят мемориальную доску, передает ГТРК "Кузбасс".

Андрей Панин родился в мае 1962 года в Новосибирске, после окончания высшего учебного заведения в Кемерове работал в Минусинском театре. Позже переехал в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ. После окончания школы-студии Андрей был приглашен в МХАТ имени А. П. Чехова. Андрей Панин известен по фильмам "Бригада", "Каменская", "Бой с тенью" и другим. Погиб Панин в марте 2013 года.

Последний раз заслуженный артист навестил Кемерово в марте 2010 года. А в 2014-м году в Кемеровском государственном институте культуры был открыт Мемориальный музей, посвящённый Андрею Панину. Организовать музей было решено после смерти актера.