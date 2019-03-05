Российские горнолыжники взяли две медали в комбинации на Универсиаде

Российские спортсмены завоевали две медали в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на зимней Универсиаде, которая продолжается в Красноярске.

Антон Енджиевский занял второе место, а Никита Алехин – третье. Победителем стал швейцарец Янник Шабло, по сумме двух заездов показавший время 1 минута 35,59 секунды. Енджиевский уступил ему 0,14 секунды. Алехин — 0,16. Еще один россиянин Денис Воробьев показал восьмой результат (+0,90).