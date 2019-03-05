Тема:
Универсиада-2019 в Красноярске 20 минут назад
5 марта 201911:20
Российские горнолыжники взяли две медали в комбинации на Универсиаде
Российские спортсмены завоевали две медали в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на зимней Универсиаде, которая продолжается в Красноярске.
Антон Енджиевский занял второе место, а Никита Алехин – третье. Победителем стал швейцарец Янник Шабло, по сумме двух заездов показавший время 1 минута 35,59 секунды. Енджиевский уступил ему 0,14 секунды. Алехин — 0,16. Еще один россиянин Денис Воробьев показал восьмой результат (+0,90).
Ранее по теме
-
Российские керлингистки обыграли команду Южной Кореи на Универсиаде3 часа назад
-
На Универсиаде в Красноярске сегодня будет разыграно 7 комплектов наград5 часов назад
-
Универсиада. В понедельник Россия взяла 17 медалей из 30 разыгрываемых17 часов назад
-
Универсиада. Российские хоккеистки разгромили японок17 часов назад
-
Хоккей с мячом. Россияне на Универсиаде разгромили норвежцев18 часов назад
-
Универсиада-2019: болельщица не досмотрела соревнования по керлингу из-за начавшихся родов1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Штаты выдвигают новые условия по ДРСМД
- Экс-глава Nissan освобожден под залог
- Вслед за водкой минимальную цену могут установить и на пиво
- Клинтон отказалась баллотироваться в президенты
- Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Самое читаемое
-
Известный актер умер во время работы над новой ролью
- Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара
- В Москве на улице нашли 2-летнего малыша с травмой головы, позже мальчик скончался
- "Аэрофлот" разобрался в истории с йогуртом и пальцами
- Американский боец UFC впечатлился нокаутом российской продавщицы
Вести.Экономика
-
Стоит ли ждать новых стимулов от ЕЦБ? Ответ уже на этой неделе
- Прогноз: март окажется тревожным для рубля
- ФРС поменяла только слова: что происходит на самом деле?
- Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России
- Миллионы баррелей нефти застряли в Атлантике из-за санкций США
Вести.Hi-tech
-
Apple опубликовала 10 лучших фото со всего мира, сделанных на iPhone
- Рассекречен Honor 20: как будет выглядеть новый "доступный флагман" Huawei
- Android 9 сделали доступным на десятках старых смартфонов
- В России выходят безрамочные бюджетники Huawei: Y6 и Y7
- Москва следит за перемещениями горожан, закупая данные у сотовых операторов
Авто.Вести.Ru
-
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России
- В России владельцам "грязных" машин готовят новые штрафы
- ГИБДД хочет сделать открытыми данные об автомобилях
- В России стартовали продажи самого доступного Audi Q8
- На новый кроссовер Chery Tiggo 7 назвали российские цены
Недвижимость
-
Амнистия закончилась. На дачах наведут порядок
- Уборщики-экстремалы рассказали о самых страшных квартирах
- Не осилили: 5 впечатляющих мировых недостроев
- Банки не хотят выдавать ипотеку богачам
- Китайцы строят небоскреб поперек
- На Ямале лопнувшую трубу починили скотчем
Вести.Медицина
-
8 типов рака, которым болеют молодые
- Черный чай: польза для здоровья и возможные риски
- Говорят ученые: после 50 лет алкоголь становится менее вредным
- Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность
- От десертов на диете не нужно, и даже нельзя, отказываться
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипалей. Год спустя
- Почему невыгодно рожать в Таиланде
- Пленники китовой тюрьмы серьезно больны
Вести-Москва
-
Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел о самострое
- Знаменитая артистка Лариса Лужина отмечает юбилей
- В столичном проекте "Бизнес-уикенд" приняли участие уже 30 тысяч школьников и студентов
- Парковка в Москве в праздники будет бесплатной
- Масленица началась: какими блинами будут угощать в столице?
- Пушкинский музей приглашает на выставку мастеров Лондонской школы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Второй случай в мире: родились невероятно редкие близнецы
- Она существует: найдены новые доказательства реальности Планеты X
- Новый мобильный биопринтер напечатает кожу прямо поверх раны
- Если кошка "невротик", то, вероятно, таков и её хозяин
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
"Крах во всех смыслах": судьба Ольги Будиной
- Известная актриса призналась, что влюбилась в Машкова с первого взгляда
- Родня нигерийского принца не признает его русскую вдову
- Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Директор московской школы назвал причину драки третьеклассниц
- Не факт, что брошенного в Лосином острове мальчика передадут бабушке
- Среднеазиатский вариант игры в поло ужаснул москвичей
- Шаманам, которые сожгли туши верблюдов, грозит до 5 лет тюрьмы
- Нелюбовь: девушка брызнула в экс-бойфренда из баллончика и украла у него щенка
Сегодня
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
27 минут назад
Кредитование: топ-10 самых добросовестных регионов России
04.03.2019 06:33
Смерть Кита Флинта из The Prodigy назвали самоубийством
19 часов назад
Впервые обнаружены фрагменты черепа денисовского человека
16 минут назад
Счастливы в браке? Скажите спасибо генетике
47 минут назад
В Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки
2 часа назад
USB4 окажется вдвое быстрее USB 3.2
2 часа назад
Экс-глава Nissan освобожден под залог
4 часа назад
В Джорджии продолжает бушевать торнадо
5 часов назад
Анатолий Антонов: хакеры из США атаковали Россию
6 часов назад
Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" скончался в 52 года
14 часов назад
Скрытое очарование: физики поймали новую необычную частицу
15 часов назад
Канал "Наука" в начале 2019 года установил два рекорда
18 часов назад
Как в кино: робот освоил невероятные трюки
20 часов назад
Владельцам "грязных" машин готовят новые штрафы
20 часов назад
Курение вредит эмбрионам на клеточном уровне
23 часа назад
Солнце уснуло на глазах изумлённых астрономов
04.03.2019 11:28
Новый Mercedes-Benz CLA: известны российские цены
04.03.2019 10:58
В чём отличие "сов" и "жаворонков" и почему вторым повезло больше
04.03.2019 10:26
Хулио Иглесиас-мл. представит шоу Timeless в Доме музыки
04.03.2019 10:56