Проворовавшегося строителя космодрома Восточный заочно арестовали

Главу компании "Экономические программы" Виталия Гинзбурга заочно арестовали и отправили под стражу на 2 месяца. Решение Хамовнического суда Москвы вступит в силу, как только подозреваемый будет задержан, пишет агентство ТАСС.

Напомним, компания была одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный. Самого Гинзбурга обвиняют по статье "присвоение или растрата в особо крупном размере". В 2016 году предприниматель уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: он задержал зарплату сотрудникам на общую сумму в 16 миллионов рублей.

Также известно, что следствие наложило арест на имущество Виталия Гинзбурга. Речь идет об элитном автомобиле Maserati. Кроме того, в 2017 году Мещанский суд столицы взыскал с бизнесмена и его жены почти 600 миллионов рублей в пользу банка ВТБ.