В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым — великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике. Панихида проходит в научном центре РАН на Университетской набережной, там же находился рабочий кабинет Алферова. Ученый возглавлял президиум Научного центра на протяжении трех десятилетий.

У гроба академика выставлены часовые, в зале находится знаменная группа с государственным флагом РФ и флагом Санкт-Петербурга с траурными лентами. Проститься с усопшим уже пришли сотни человек, передает телеканал "Россия 24".

Алферов скончался 1 марта в возрасте 88 лет, до своего 89-го дня рождения он не дожил двух недель. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность.

После гражданской панихиды академик будет похоронен на Комаровском кладбище.