Крупнейший футбольный стадион Италии снесут ради новой арены

История самого большого футбольного стадиона Италии "Сан-Сиро", на котором проводят свои матчи клубы Серии "А" "Милан" и "Интер", похоже, подходит к концу. Арена, построенная в 1926 году, может быть снесена и вместо нее будет построена новая.

По крайней мере, руководство "Милана" получило предварительное одобрение миланский властей на возведение нового стадиона. Правда, пока на эту тему не высказался "Интер", от мнения представителей которого и будет зависеть судьба самой большой на сегодняшний день футбольной арены на Аппенинах. Вместимость "Сан-Сиро" – 80018 зрителей.

Проект нового стадиона предусматривает снижение вместимости, сообщает итальянское издание La Reppublica: спортивный объект должен будет вмещать 60 тыс. болельщиков и обойдется строителям примерно в 600 млн евро. При этом новая арена будет расположена не на месте старой, а рядом. Видимо, стройка будет идти в то время, как "Сан-Сиро" продолжит принимать матчи.

На "Стадио Джузеппе Меацца", как с 1979 года называется миланский старожил, проводились матчи двух чемпионатов мира (1934, 1990) и четыре финала Кубка европейских чемпионов – Лиги чемпионов (1965, 1970, 2001 и 2016).