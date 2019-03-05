Москалькова попросила комиссара ООН вступиться за Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "как-то повлиять на украинскую сторону" в ситуации с заключением российского журналиста Кирилла Вышинского.

В рамках встречи в Женеве Москалькова передала Бачелет письмо, в котором объяснила необходимость медицинского обследования Вышинского независимыми врачами. При этом она подчеркнула, что упрятанный в тюрьму журналист "ничего не совершал, кроме занятий своей профессиональной журналистской деятельностью", передает ТАСС.

Главный редактор портала РИА Новости — Украина был задержан 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины по обвинению в государственной измене, позднее Вышинского обвинили еще и в незаконном обороте оружия.

В настоящее время он содержится в СИЗО Херсона. Срок ареста ему продлен до 8 апреля. Адвокаты Вышинского пытаются оспорить это решение. Также в Верховный суд Украины подана жалоба на условия содержания арестованного. Рассмотрение жалобы назначено на 20 марта, ожидается, что Вышинского для участия в заседании доставят в Киев.