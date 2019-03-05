Лукашенко рассказал, как Россия толкает Белоруссию в объятия Запада

Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с западными странами, так как Россия вводит ограничения на сотрудничество двух стран, сообщил президент Александр Лукашенко. В связи с этим он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась".

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера — Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?" — возмутился Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с европейскими организациями, передает ТАСС.

Если бы имелись нормальные экономические отношения с Россией, возможность свободно торговать, получать услуги, то Белоруссии не пришлось бы "искать счастье за тридевять земель", подчеркнул он.

В частности, Лукашенко напомнил, что сейчас почти 80% торговли между двумя странами осуществляется в российских рублях. В связи с этим он предложил полностью перейти на торговлю в российских рублях, прежде чем говорить о чем-то большем (например, о введении единой валюты на территории Союзного государства).

Но, по словам Лукашенко, "Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту — на "вражеские" доллары и евро".

При этом белорусский лидер подчеркнул, что готов в ответ на инициативу российской стороны изменить подходы к интеграции и сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства.

"Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать", — сообщил Лукашенко, подчеркнув, что в основе должен остаться главный принцип — равные условия для сограждан и субъектов хозяйствования.

"Постулат суверенитета также остается для Белоруссии незыблемым", — добавил глава белорусского государства.