На машину мэра Якутска с карниза сошла небольшая лавина

В Якутске наконец-то почистят крыши от снега. На плохую уборку горожане жаловались давно, но похоже, именно 5 марта наступил черный день для коммунальщиков. Небольшая лавина сошла с карниза на машину мэра. У служебной Toyota Camry продавлена крыша и лопнуло заднее стекло. Никто не пострадал, авто застраховано. Сама же чиновница сейчас в отпуске. Что интересно незадолго до случившегося, городская администрация поручила усилить уборку снега. В этом году в Якутске его выпало больше нормы, передает телеканал "Россия 24".