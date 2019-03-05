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5 марта 201913:00

Школьник устроил стрельбу на Кубани. Есть раненые

Ученик школы №10 Темрюкского района Краснодарского края расстрелял нескольких своих сверстников из пневматического пистолета. По неподтвержденной информации, ранения получили 5 подростков, сообщает агентство "Интерфакс".

Между тем, глава района Федор Бабенков уверен, что обстоятельства инцидента несколько преувеличены. В интервью агентству ТАСС он рассказал, что школьники играли за территорией учебного. Один из 14-летних подростков выстрелил своим приятелям по ногам из игрушечного пистолета. Молодые люди отделались легкими ушибами и в помощи врачей не нуждаются.

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