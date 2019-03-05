На космодромах Байконур и Восточный назначены новые руководители

На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, передает РИА Новости.

Как сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), Роман Бобков, занимавший должность замдиректора филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур, назначен директором филиала ФГУП ЦЭНКИ — Космический центр "Восточный".

Валинур Агишев, занимавший ранее пост директора Космического центра "Восточный", возглавит филиал ФГУП ЦЭНКИ — Космический центр "Южный" (Байконур).

По словам гендиректора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова, задачи, стоящие перед космодромом Восточный, грандиозны. Он напомнил, что впереди запуск сверхтяжелой ракеты "Ангара" и отработка инфраструктуры для пилотируемых пусков.

Руководитель космодрома Байконур Раковский должен был стать руководителем программы по запускам ракет "Союз-5" с космодрома Байконур, но он отказался от этого предложения. На текущей должности он будет числиться до 15 марта, после чего планирует покинуть космодром и вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что глава компании "Экономические программы" Виталий Гинзбург был заочно арестован и отправлен под стражу на 2 месяца. Решение Хамовнического суда Москвы вступит в силу, как только подозреваемый будет задержан.