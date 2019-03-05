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5 марта 201913:17

В "Детской деревне-SOS Кандалакша" стартует социальный проект для женщин

ГТРК "Мурман"

На базе "Детской деревни-SOS" в Кандалакше стартует новый социальный проект "Здравствуй, аист!" Его цель — помочь мамам, попавшим в трудную ситуацию. Об этом сообщает ГТРК "Мурман". Деньги на реализацию проект получил из Фонда президентских грантов.

В оказании помощи женщинам примут участие образовательные, социальные и, конечно, медицинские учреждения. Привлечены специалисты из разных областей. Все организационные вопросы уже решены. За февраль помочь удалось десяти мамам, рассказала специалист по социальной работе Екатерина Федорова.

Организаторы проекта надеются, что смогут оказать женщинам помощь в самых разных жизненных ситуациях, поддержать в трудный момент. Здесь мамы смогут не только получить квалифицированный совет, но и временно поселиться. В ближайших планах — открытие курсов для беременных, тренинги и тематические занятия.

Текст: ГТРК "Мурман"

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