Летели в США, но сели в Анадыре: пассажиры в мороз спасались из самолета по надувным трапам

В аэропорту Анадыря приземлился резервный борт из Китая, который должен забрать пассажиров, летевших из Пекина в Лос-Анджелес. Их самолет экстренно сел на Чукотке из-за сигнала о пожаре в багажном отсеке. На борту было около 200 человек. Нового самолета им пришлось ждать несколько часов.

По пути следования лайнера из Китая в Америку экипаж запросил экстренную посадку в России. На борту сработали датчики горения в грузовом отсеке. Ближайшим аэропортом оказался чукотский. К счастью, тревога оказалась ложной.

"Были подняты все наши структурные подразделения для приема данного воздушного судна. Оно село благополучно, после обследования никакого возгорания, задымленности на воздушном судне не было обнаружено", — рассказывает Виталий Блинов, директор международного аэропорта Анадырь (Угольный).

188 пассажиров и 17 членов экипажа благополучно эвакуировали. Сотрудники аэропорта совместно со спасателями сбросили аварийные надувные трапы и помогли людям оказаться на земле. Хотя формально они не имеют право на ней находиться, все пошли навстречу людям, а не формальностям.

"Пассажиры находятся у нас в международном секторе, обеспечены водой, будут обеспечены питанием. Дежурят медицинские работники, предоставлено четыре переводчика — два переводчика с английского, два с китайского. Мы взаимодействуем с экипажем, готовы оказать всяческую помощь. Ситуация контролируется, все необходимые средства имеются в наличии, все просьбы удовлетворяются. Есть девять детей на борту, сейчас памперсы предоставим", — сообщил Леонид Николаев, первый заместитель губернатора Чукотского автономного округа.

Конечно, анадырский аэропорт не ожидал, что придется внепланово размещать почти 200 пассажиров, да еще иностранных граждан. Но здесь постарались создать хотя бы минимальные условия для ожидания резервного борта, который уже направился из Пекина в Анадырь. Подождать нужно примерно часов шесть. Американцы и китайцы бодрость духа не теряют, с оптимизмом переносят временные неудобства.

"Прежде всего я поговорил с экипажем судна, спросил, что им нужно. Просьбы были естественного характера — сон, питание, средства личной гигиены. Мы со своей стороны предоставили. Несмотря на то, что это все произошло внезапно, никто не ожидал, произошла мобилизация, все люди сплотились и помогали друг другу", — рассказывает переводчик Вячеслав Светличный.

С пассажирами поговорили врачи, осмотрел инфекционист. Все оказалось в порядке. Отдельные условия создали для единственной пассажирки в виду ее особого положения.

"Больных или подозрительных среди пассажиров и экипажа не выявлено. Беременная не обращалась. Но здесь есть медицинский пункт, там есть условия для того, чтобы она хоть немножко поспала и отдохнула, поэтому ее расположили в медпункте", — объясняет Нурмат Иманкулов, начальник территориального отдела по Анадырскому районы Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО.

Чукотка уже не первый раз выручает иностранный борт. Пять лет назад точно такой же "Боинг", только корейский, так же совершил аварийную посадку в аэропорту Анадырь. И этому тоже придется задержаться. В ближайшее время самолет осмотрят техники Air China, чтобы понять, почему автоматика дала сбой.