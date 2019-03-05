ММА. Объявлен файткард турнира АСА 93 в Санкт-Петербурге

Ведущая российская лига смешанных единоборств АСА продолжает реализовывать программу боев на первую половину 2019 года. 16 марта в Санкт-Петербурге пройдет третий по счету турнир АСА 93, главным поединком которого станет встреча Марата Балаева и Салмана Жамалдаева.

Как сообщил журналистам Вестей.Ru президент Лиги АСА Алексей Яценко, его организация анонсировали первые пять мероприятий: первый турнир прошел в Грозном, второй – в Варшаве, третий состоится в Санкт-Петербурге, а четвертый и пятый ожидаются в Краснодаре и Москве.

Стоит напомнить, что в декабре 2018 года стало известно о создании новой лиги смешанных единоборств – Absolute championship Akhmat в результате слияния промоушенов ACB и "Ахмат". Именно поэтому в турнирах начала года заявлено много поединков между бойцами из до недавнего времени разных организаций.

Балаев и Жамалдаев оспорят титул чемпиона АСА в полулегком весе (до 66 кг). В этой же категории встретятся россияне Тимур Нагибин – Ламберд Ахъядов и Турал Рагимов — Ахмед Шерваниев, а также гости турнира Луис Паломино (Перу) и Апти Бимарзаев (Белоруссия). Еще один бой двух россиян за титул чемпиона ACA состоится в категории до 61 кг: Рахман Дудаев против Рустама Керимова. В этом же весе наш Михаил Малютин померится силами с Робом Эмерсоном.

Стоит сказать, что еще в нескольких поединках будут участвовать гости нашей страны: в весе свыше 93 кг – Амир Илиакбари (Иран) — Шелтон Грэйвс (США), в весе до 93 кг – Алексей Буторин (Россия) — Даниэль Толедо (Испания), Муслим Магомедов (Россия) — Крис Камоцци (США) и Асылжан Бакытжанулы (Казахстан) — Василий Бабич (Россия), в весе до 84 кг — Магомед Мутаев (Россия) — Никола Дипчиков (Болгария).

Два бойца будут представлять Бразилию: Рене Пессоа, который в категории до 77 кг встретится с Хамзатом Сакаловым и Хакран Диас, чьим соперником в весе до 70 кг станет Устармагомед Гаджидаудов. В категории до 70 кг будут браться и россияне Хамзат Аушев и Егор Голубцов, а в самом легком весе – до 57 кг, — наш Курбан Гаджиев поспорит с Николасом Варелой из Аргентины.