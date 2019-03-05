Поликлиника: вас здесь не обслуживают
При кажущейся разнообразии социальные сети весьма однолики. Оказавшись там, люди хвалятся, ругаются, провоцируют, страдают, высмеивают, радуются. Словом, отрабатывают вечные информационные поводы — рождение, взросление, свадьба, болезнь, смерть.
Читая ленту невольно закаляешься, в организме вырабатывается иммунитет: этот постоянно жалуется на трудности, тот будет тешить тщеславие, а тому непременно требуется скандал. Лишь иногда, крайне редко встречаются посты, способные действительно заинтересовать, вызвать живую реакцию, затронуть тебя, поскольку у их автора отличное умение подмечать детали, анализировать. Или он отличается великолепным чувством юмора, живостью ума, оригинальностью мысли, умением вести дискуссию.
И уж совсем небольшой процент сообщений способен спровоцировать мгновенную, неконтролируемую реакцию, требующую выхода наружу в любом виде. Хотя бы в формате текста. Вот как сейчас.
Сонное утро текло вместе с лентой facеbook лениво и умиротворенно. До объявления, сфотографированного моим знакомым при походе в детскую поликлинику. Споткнулась сначала о последнюю фразу: "И прав всегда врач". Перечитала начало. О том, что врачи не обслуживают...
Память мгновенно подбросила воспоминание, как лет 5 назад мы сидели за круглым столом под абажуром и, оторопев, слушали друзей-врачей, яростно доказывавших нам, оторопевшим,, что они не лечат, а оказывают услуги за деньги. И что формулировки "спасают жизни, помогают" — пережитки советского прошлого и попытка манипуляции. А в отношении современных медиков они неприемлемы и некорректны. Извольте помнить — все услуги должны быть оплачено в соответствии с расценками.
Однако, судя по объявлению, медицина вернулась обратно? Или в одних медучреждениях лечат, а в других оказывают услуги? И как не попасть впросак?
На самом деле утверждение, что врачи лечат довольно спорное. Любой медицинский полис, даже ОМС (обязательное медицинское страхование), любое лечение небесплатно: его оплата формируется из перечислений работодателей и государственных средств, либо пациент оплачивает лечение сам.
В любом случае случае между пациентом и клиникой заключается договор на оказание услуг, превращающий его в клиента, то есть заказчика, покупателя, приобретателя услуг. Так что в современной медицине каждый приходящий в лечебное заведение в первую очередь именно клиент, а потом уже пациент. А врач — назначенный контрагентом — исполнитель оплаченных услуг. И, если не придавать слову услуга зловещего унизительного содержания, каждому врачу стоит помнить, что тот набор медицинских манипуляций, который он называет медицинской помощью, и есть не что иное как оказание услуг.
Тут можно было бы и посмеяться. И забыть об объявлении. Но оставались еще его финал и самое начало. Слова "И прав всегда врач" забыть непросто. Они напоминают цитаты из киножурнала "Фитиль": "Вас много, а я одна", "Вас здесь не стояло". Или современное: "Я вас услышал".
Вероятно сочинивший это объявление исходил из знания, что официальная статистика врачебных ошибок в России не ведется, а в российском законодательстве нет понятия "ошибка врача", поскольку иногда врач успевает исправиться больной выздоравливает. В результате доказать, что доктор виноват в неправильных действиях, которые причинили вред пациенту, очень трудно.
Тем не менее, по подсчетам экспертов, процент медицинских ошибок в РФ очень высок. Едва ли не каждому третьему пациенту ставится неверный диагноз из-за чего умирает 12% больных пневмонией. Россия рекордсмен по количеству инсультов. По оценкам независимых экспертов смерть пациентов в результате ошибочных действий медицинских работников в Российской Федерации наступает в 45-50 тысячах случаях ежегодно. Потенциально число претензий на признание инвалидности результатом дефекта оказания медицинской помощи может составить 170 тысяч ежегодно. А еще есть онкология, и десятки редких заболеваний, установить которые наверняка можно лишь при помощи современного и дорогостоящего оборудования. Оно, безусловно есть. Но далеко не везде.
Более 70% смертей матерей при родах могли быть предотвращены. Количество детских смертей, появление на свет детей-инвалидов, инвалидизация детей в результате неверно поставленных диагнозов и, как следствие, неправильно назначенного лечения...
Справедливости ради стоит упомянуть, что случается достойные и высокопрофессиональные врачи, даже имея на руках полное обследование пациента, сами предлагают пройти вторичную консультацию в независимой клинике или собрать комиссию. Тем не менее ситуация в медицине на данный момент такая, что, заболев, люди выбирают не поликлинику или больницу, не платное лечение или по полису, они просят рекомендовать им врача, которому можно было бы доверить себя, свое тело или тело близкого человека. Жизнь.
Зная об этом, необязательно в цифрах и процентах, "пациенты и их родители", приходя в поликлинику первым делом натыкаются на такое объявление. Впрочем, зачастую приходят не пациенты с родителями, родители с больным ребенком на руках. Иногда с очень больным. Тяжело. Неизлечимо. Не так уж редко по причине неверно поставленного диагноза.
Самые уважаемые профессии в мире — это пожарные, полицейские, военные, люди науки и врачи. В России это служащие банков и бизнесмены. Врачи и учителя тоже. Но потом. Уважение у нас путают с престижем.
Да и непросто это, уважать тех, кто встречает тебя предупреждением, что ты заранее всегда неправ. Речь не о дружелюбии или великодушии по отношению к больному, а об элементарной порядочности и правилах приличия. "Будьте осторожны, читая книги о здоровье. Вы можете умереть от опечатки", — грустно пошутил писатель Марк Твен.
И — как всегда — был совершенно прав.
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