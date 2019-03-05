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5 марта 201914:25

Приамурье получило новый вертолет санавиации

ГТРК "Амур"

Новый вертолет санавиации Ми-8 поступил на службу в Приамурье по проекту "Здравоохранение". В его рамках по стране создают единую Национальную службу санитарной авиации, передает ГТРК "Амур".

Вертолет базируется в Благовещенске. Новый Ми-8 способен доставлять врачей в любой самый отдаленный уголок области без дозаправок. За счет дополнительных топливных баков дальность полета – до шести часов.

Борт соответствует реанимационному автомобилю. Он укомплектован всей необходимой аппаратурой для подобных мероприятий. Это и аппарат искусственной вентиляции легких, кардионабор и другие специальные приспособления, – говорит директор центра медицины катастроф Амурской области Юрий Царенко. Во время полета можно делать УЗИ. Экипаж гарантирует, что у медработников будут комфортные условия для оказания экстренной помощи пациентам. 

В перспективе в Приамурье появится не только второй вертолет санавиации, что полностью обеспечит потребности региона, но и посадочные площадки при крупных больницах. Сейчас рассматривают несколько вариантов их размещения: при Амурской областной клинической больнице и в районе городской клинической больницы. Об этом заявил министр здравоохранения региона Андрей Субботин. А пока воздушное судно будет базироваться в Благовещенском аэропорту. Этот вопрос уже согласован.

В 2019-м на развитие санитарно-авиационной эвакуации в Амурской области направят больше 150 миллионов рублей. "Эта техника поможет нам решить поставленную президентом задачу по увеличению продолжительности жизни и повышению качества медобслуживания", — говорит амурский губернатор Василий Орлов.

Сформировать единую Национальную службу санитарной авиации в России планируют к 2020 году. Она позволит не только транспортировать больных в пределах одной области, но и переправлять между регионами.

Текст: ГТРК "Амур"

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