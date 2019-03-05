"Барселона" готова выкупить у "Палмейраса" 18-летнего оборонца

Молодой бразильский защитник Луан Кандидо, выступающий за "Палмейрас", попал в сферу интересов лидера чемпионата Испании "Барселоны". Скауты каталонского клуба высоко оценивают перспективы 18-летнего игрока линии обороны.

Инсайдеры сообщают, что Кандидо в последние полтора года интересует сразу несколько команды в испанской Примере, однако, по всем данным именно "Барса" обладает самым высоким финансовый потенциалом в списке претендентов на оборонца. Предложение к "Палмейрасу", скорее всего будет сделано будущим летом.

При этом "Барселона" рассчитывает на бразильца в долгосрочной перспективе, ее представители считают, что игрок может заменить Жорди Альбу, который, впрочем, на пенсию не собирается и недавно подписал новый 5-летний контракт с каталонцами.