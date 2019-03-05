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Умер Жорес Алферов 31 минута назад
Госдума начала заседание с минуты молчания: Петербург простился с Жоресом Алферовым
В Петербурге простились с Жоресом Алферовым — великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике. Церемония длилась на полчаса дольше, чем планировалось, из-за большого количества собравшихся.
Коллеги, ученики, политики, общественные деятели, студенты утром 5 марта пришли к зданию Академии наук на Васильевском острове, где проходила панихида. Их не испугали ни снегопад, ни ветер. Очередь растянулась на сотни метров. Люди несли цветы и венки. Академика проводили под звуки военного оркестра. Жореса Алфёрова похоронят на Комаровском кладбище под Петербургом, сообщает телеканал "Россия 24".
Депутаты Госдумы намерены предложить Владимиру Путину увековечить память Жореса Алферова. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Пленарное заседание началось с минуты молчания в память об ученом.
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