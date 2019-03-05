Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
5 марта 201914:59

Кубанский подросток с пистолетом вымогал деньги у школьников

Cincinnati police department

В станице Ахтанизовской Краснодарского края школьник с пневматическим пистолетом вымогал деньги у одноклассников.

Инцидент произошел 4 марта. Во время перемены дети пошли в магазин. Подросток начал требовать деньги у школьников. Те отказались, и тогда он открыл стрельбу из пневматики. В результате пятеро подростков получили травмы мягких тканей.

На первых двух уроках стрелявшего не было. О наличии у него пистолета директор и завуч узнали во время большой перемены. Они попытались отобрать у него пистолет, однако подросток сказал, что у него нет с собой оружия. В школу вызвали его мать.

В пресс-службе администрации Темрюкского района ТАСС уточнили, что подросток, устроивший стрельбу, не состоял на учете в органах по делам несовершеннолетних. Но на внутришкольном учете он стоял в 2016 года.

ГУ МВД по Краснодарскому проводит проверку по данному факту, передает РИА Новости.

Сейчас

15:55

Пакистан не пустил подлодку Индии в свои воды

14:30

Чехия отказала сотруднику МИД РФ во въезде в страну

12:55

Школьник устроил стрельбу на Кубани. Есть раненые

11:50

В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

10:05

Из продажи изымается еще одно лекарство с фенспиридом

07:12

Экс-глава Nissan освобожден под залог

04:43

Анатолий Антонов: хакеры из США атаковали Россию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Чехия отказала сотруднику МИД РФ во въезде в страну

Чехия отказала сотруднику МИД РФ во въезде в страну

1 час назад
Летели в США, но сели в Анадыре: пассажиры в мороз спасались из самолета по надувным трапам

Летели в США, но сели в Анадыре: пассажиры в мороз спасались из самолета по надувным трапам

2 часа назад
Кубанский подросток с пистолетом вымогал деньги у школьников

Кубанский подросток с пистолетом вымогал деньги у школьников

1 час назад
Шойгу: Россия должна усилить спутниковую группировку

Шойгу: Россия должна усилить спутниковую группировку

2 часа назад
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ

Второй пациент в мире излечился от ВИЧ

1 час назад
На космодромах Байконур и Восточный назначены новые руководители

На космодромах Байконур и Восточный назначены новые руководители

2 часа назад
Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!

Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!

4 часа назад
На машину мэра Якутска с карниза сошла небольшая лавина

На машину мэра Якутска с карниза сошла небольшая лавина

3 часа назад
Нужна помощь: Насте Крапиве необходимо дорогое обследование и план лечения

Нужна помощь: Насте Крапиве необходимо дорогое обследование и план лечения

04.03.2019 08:45
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy

Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy

5 часов назад
В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым

4 часа назад
Теперь и вне Китая: революционная технология лечения CRISPR начинает своё шествие по миру

Теперь и вне Китая: революционная технология лечения CRISPR начинает своё шествие по миру

3 часа назад
Штаты не спешат возвращаться к ДРСМД и выдвигают новые условия

Штаты не спешат возвращаться к ДРСМД и выдвигают новые условия

7 часов назад
Самый сложный выбор и новая жизнь: захватывающее продолжение сериала "Акушерка" на "России"

Самый сложный выбор и новая жизнь: захватывающее продолжение сериала "Акушерка" на "России"

19 часов назад
"Кронос-квартет" сыграет в "Зарядье" мировую премьеру

"Кронос-квартет" сыграет в "Зарядье" мировую премьеру

04.03.2019 13:56
Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

01.03.2019 17:20
СМИ: идёт разработка Windows для "смартбуков" с двумя экранами

СМИ: идёт разработка Windows для "смартбуков" с двумя экранами

46 минут назад
Новый облик синего ежа Соника снится некоторым фанатам в кошмарах

Новый облик синего ежа Соника снится некоторым фанатам в кошмарах

1 час назад
Ушел из жизни выдающийся летчик-истребитель и журналист Андрей Дудко

Ушел из жизни выдающийся летчик-истребитель и журналист Андрей Дудко

1 час назад
6 причин посмотреть "Навсикаю из долины ветров" Хаяо Миядзаки

6 причин посмотреть "Навсикаю из долины ветров" Хаяо Миядзаки

2 часа назад
В Женеве показали Mercedes, который будут выпускать в России

В Женеве показали Mercedes, который будут выпускать в России

2 часа назад
Nissan показал концепт, намекающий на новые Qashqai и X-Trail

Nissan показал концепт, намекающий на новые Qashqai и X-Trail

2 часа назад
Универсиада. Россияне завоевали два золота в спортивном ориентировании

Универсиада. Россияне завоевали два золота в спортивном ориентировании

2 часа назад
Поликлиника: вас здесь не обслуживают

Поликлиника: вас здесь не обслуживают

2 часа назад
Два брата и сестра удалили желудки из-за страха рака

Два брата и сестра удалили желудки из-за страха рака

2 часа назад
Лукашенко рассказал, как Россия толкает Белоруссию в объятия Запада

Лукашенко рассказал, как Россия толкает Белоруссию в объятия Запада

2 часа назад
Запрет на хостелы в домах: в закон осталось внести технические правки

Запрет на хостелы в домах: в закон осталось внести технические правки

3 часа назад
Москалькова попросила комиссара ООН вступиться за Вышинского

Москалькова попросила комиссара ООН вступиться за Вышинского

3 часа назад
Коммунальщики снесли фасад магазина, расчищая снег

Коммунальщики снесли фасад магазина, расчищая снег

3 часа назад
Египетский дом на Захарьевской: легенды и стихи

Египетский дом на Захарьевской: легенды и стихи

3 часа назад
В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга

5 часов назад
Счастливы в браке? Скажите спасибо генетике

Счастливы в браке? Скажите спасибо генетике

5 часов назад
СМИ: "Лаборатория Касперского" выпустит конкурента Android и iOS

СМИ: "Лаборатория Касперского" выпустит конкурента Android и iOS

5 часов назад
"Роскачество" назвало самые удобные и безопасные приложения интернет-магазинов

"Роскачество" назвало самые удобные и безопасные приложения интернет-магазинов

5 часов назад
Pininfarina построила гиперкар мощнее и быстрее Bugatti Chiron

Pininfarina построила гиперкар мощнее и быстрее Bugatti Chiron

5 часов назад
Из продажи изымается еще одно лекарство с фенспиридом

Из продажи изымается еще одно лекарство с фенспиридом

5 часов назад
Квартира в пятиэтажке загорелась из-за солнечных лучей

Квартира в пятиэтажке загорелась из-за солнечных лучей

5 часов назад
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

6 часов назад
Автомобилем года в Европе объявлен электрокар Jaguar

Автомобилем года в Европе объявлен электрокар Jaguar

6 часов назад
Вести.net: на MWC 2019 показали браслетофоны с гибкими дисплеями

Вести.net: на MWC 2019 показали браслетофоны с гибкими дисплеями

6 часов назад
Вслед за водкой минимальную цену могут установить и на пиво

Вслед за водкой минимальную цену могут установить и на пиво

6 часов назад
USB4 окажется вдвое быстрее USB 3.2

USB4 окажется вдвое быстрее USB 3.2

7 часов назад
Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

7 часов назад
Экс-глава Nissan освобожден под залог

Экс-глава Nissan освобожден под залог

9 часов назад
Канал "Наука" в начале 2019 года установил два рекорда

Канал "Наука" в начале 2019 года установил два рекорда

23 часа назад
Петербург, Сочи и еще 8 городов, где лучше всего отдыхать с детьми

Петербург, Сочи и еще 8 городов, где лучше всего отдыхать с детьми

04.03.2019 12:25
Солнце уснуло на глазах изумлённых астрономов

Солнце уснуло на глазах изумлённых астрономов

04.03.2019 11:28
Создатели Metro Exodus показали, как собрать бронепоезд "Аврора" из бумаги

Создатели Metro Exodus показали, как собрать бронепоезд "Аврора" из бумаги

04.03.2019 11:12
Хулио Иглесиас-мл. представит шоу Timeless в Доме музыки

Хулио Иглесиас-мл. представит шоу Timeless в Доме музыки

04.03.2019 10:56