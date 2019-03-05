Жозе Моуринью: думаю, в "Реале" понимают, насколько я хорош

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью подтвердил журналистам интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала", в котором он уже работал в 2010-2013 годах. При этом экс-наставник "сливочных" весьма гордится интересом со стороны одного из грандов Европы.

"Мог бы я вернуться в клуб, в котором уже работал? – цитирует Моуринью beIN Sports. – Если это правильный клуб, с правильной структурой и амбициями, то я не вижу никаких проблем".

"Думаю, что это действительно хороший повод для гордости, если клуб, в котором ты когда-то работал, захотел твоего возвращения. "Реал" – культовый клуб. Они 13 раз выигрывали Лигу чемпионов", — сказал португальский специалист.

Моуринью вспомнил, что в его карьере уже случалось подобное возвращение – в лондонский "Челси": "Одно из самых приятных ощущений в карьере – возвращение в "Челси". Если тебя приглашают во второй раз, значит они знают, насколько ты хорош".