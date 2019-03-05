Инсайдеры назвали условия увольнения Олега Кононова из "Спартака"

В футбольных кругах продолжают строить версии по поводу возможного увольнения главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова. Инсайдерам стали известны условия, при которых наставник может покинуть стан "красно-белых".

Как уже сообщали Вести.Ru, Кононов возглавил команду "красно-белых" в ноябре 2018 года и, как сообщает Еврофутбол.Ru, контракт с 52-летним тренером был подписан до конца сезона-2019 с пролонгацией в случае выполнения одного из условий: выход в четвертьфинал Лиги Европы, попадание по итогам чемпионата страны в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Первое условие "Спартак" выполнить не смог. После ничьей в стартовом туре весенней части национального первенства (1:1 с "Краснодаром") шансы на попадание в число двух лучших команд сезона также можно поставить под вопрос. 7 марта "Спартак" на выезде сыграет в Кубке России против "Урала", у которого дома выиграть не сумел (1:1).