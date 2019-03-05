Судьба Ирины Лачиной: леди Бомж поделилась секретом долгого брака

Актрису Ирину Лачину многие знают по сериалам "Леди Бомж" и "Леди Босс" — роль импульсивной Лизаветы Басаргиной, отсидевшая срок за преступление, которого не совершала, но сумевшей полностью изменить свою жизнь, принесла Лачиной настоящую популярность.

В новом выпуске программы "Судьба человека" Ирина рассказала Борису Корчевникову, что становиться актрисой она сначала вообще не собиралась — была отличницей в английской спецшколе и могла поступить в любой институт.

Однако выбор профессии затянулся, и судьбу девушки решал случай — режиссер Всеволод Шиловский предложил ей сыграть в фильме "Блуждающие звезды". Роль оперной звезды Рейзл принесла Лачиной первую известность и стала поворотной — Ирина решила пойти по стопам родителей.

Правда, призналась Лачина, она долгое время страдала от того, что интересна другим только как дочка "главной цыганки страны" (ведь мама Ирины — актриса Светлана Тома, та самая цыганка Рада из легендарного фильма "Табор уходит в небо").

Вспоминая первую любовь, актриса рассказала, что сама прекратила эти отношения – ее избранник оказался женат.

"Я поняла, что все, что с нами происходит в жизни — это урок. И в любви нельзя строить планы и загадывать что-то за других", — пояснила она.

Своего будущего мужа Олега Будрина Лачина встретила, когда училась в Щукинское училище. Молодые люди сначала не обращали внимания друг на друга. Более, того Олег давал советы своему другу, как покорить Ирину, а Лачина помогала подруге, которой нравился Будрин. Но однажды они оказались вместе на праздновании Нового года. Пара начала общаться, потом встречаться.

"Когда моя подруга поняла, что я тоже нравлюсь Олегу, она сказала только одну фразу: "У вас будут очень красивые дети". И я ей очень благодарна за это", — вспоминает Ирина.

Дочка Мария родилась в 1991 году. По словам актрисы, ей тогда казалось, что растить ребенка придется в одиночку. Однако ее опасения оказались напрасными. Супруги вместе уже почти 30 лет, хотя за эти годы случалось всякое, и им многое пришлось пережить.

Почему муж Ирины долго не делал ей предложение? Зачем он подарил ей 200 свадебных платьев, хотя пышной свадьбы у пары не было? И кого актриса считает своими крестными родителями в профессии? Ответы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".