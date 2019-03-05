Радио BBC опровергло информацию о снятии из эфира песен Майкла Джексона

Представители радиостанции BBC опровергли информацию о том, что они сняли с эфира песни Майкла Джексона вскоре после выхода документального фильма "Покидая Неверленд", в котором покойного артиста обвиняют в педофилии. Руководство станции назвало случившееся совпадением, сообщает Variety.

Зарубежные журналисты отметили, что песни Майкла Джексона исчезли из эфира радиостанции 24 января, за день до премьеры фильма "Покидая Неверленд" на фестивале Sundance.

Родственники Джексона уже назвали этот инцидент "публичным линчеванием" покойного артиста.

Семья короля поп-музыки уже подала иск на 100 миллионов долларов в адрес канала HBO, которые сняли картину.

В начале марта представители BBC выступили с опровержением слухов о снятии с эфира песен Джексона по причине выхода фильма.

"Сетка нашей радиостанции ориентирована на молодых исполнителей. Исчезновение из ротации песен Майкла Джексона стало случайностью", — заявили сотрудники BBC.