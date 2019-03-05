Забайкальские и монгольские спасатели продолжат вместе бороться с трансграничными пожарами

Забайкальские сотрудники МЧС сегодня приняли коллег из республики Монголия. Делегация приехала в российский регион, чтобы подписать очередной договор о взаимодействии. Речь идет о тушении природных пожаров на трансграничной территории. Стороны уточнили сроки и условия специальных тактических учений, обмене опытом, проведении специальных занятий. Все это делается для обеспечения безопасности населения, проживающего по обе стороны российско-монгольской границы, передает ГТРК "Чита".

В этом году создана группировка сил и средств противопожарной службы в составе двухсот восьмидесяти четырех человек, — отметил руководитель ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов. По его словам, эта группа включает также 78 единиц техники.

В свою очередь представители Монголии обеспечат патрулирование своих приграничных территорий. Планируется привлечь сотрудников, которые уже прошли курсы подготовки у нас в стране, на базе Управления МЧС по Забайкальскому краю.

Спасатели из России и Монголии действуют вместе более десяти лет. В прошлом году, например, в результате слаженной работы коллегам из соседних стран удалось не допустить ни одного пожара на сопредельной территории.