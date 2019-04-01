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Помогите детям. Русфонд 2 часа назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 15-летнем Саше Колбасове из Хохольского района Воронежской области.
У мальчика тяжелый грудной сколиоз, искривленные ребра сдавливают сердце и легкие. Деформация позвоночника стремительно прогрессирует. Единственный способ выпрямить Саше спину и избавить его от мучительной боли – провести операцию на позвоночнике с установкой фиксирующей металлоконструкции. Такую операцию мальчику готовы сделать воронежские нейрохирурги, но дорогую конструкцию государство не оплачивает. Мама Саши одна воспитывает троих детей, нужную сумму ей не собрать.
Из письма Ольги Колбасовой, мамы Саши: "Сын родился с искривленной грудной клеткой. В первые месяцы Саше делали лечебный массаж, когда он подрос, начались занятия лечебной физкультурой. Мы выполняли все врачебные рекомендации, постепенно сын физически окреп. Но в семь лет Саша как будто перестал расти, у него заметно искривился позвоночник. Затем у сына обнаружили опасную патологию головного мозга – смещение мозжечка, и в одиннадцатилетнем возрасте его прооперировали. Однако вскоре после этого выявили кисты в спинном мозге – в грудном отделе. Деформация позвоночника продолжает усиливаться: у Саши снижена емкость легких, постоянная одышка, сын испытывает страшные боли. Врачи говорят: теперь надо делать операцию на позвоночнике – это единственный шанс остановить искривление. Саше готовы установить металлоконструкцию, которая будет удерживать позвоночник. Сама операция бесплатна, но конструкцию надо оплатить – за счет госбюджета она не предоставляется, а стоит огромных денег. Мне нужную сумму не собрать – одна воспитываю троих несовершеннолетних детей. Помогите спасти сына!"
Для спасения Саши Колбасова не хватает 614 149 руб.
Заведующий нейрохирургическим отделением Областной детской клинической больницы №2 Сергей Щербов (Воронеж): "У Саши прогрессирующий S-образный грудопоясничный сколиоз. Искривление уже привело к тяжелым последствиям – нарушена работа органов грудной клетки, брюшной полости, возникло резкое снижение жизненной емкости легких. Чтобы предотвратить дальнейшую деформацию позвоночника и сопутствующие ей опасные осложнения, Саше необходима операция на позвоночнике с установкой фиксирующей металлоконструкции".
Внимание!
Цена металлоконструкции 745 280 руб.
6270 руб. собрали читатели газеты «Московский комсомолец в Воронеже».
124 861 руб. собрали читатели rusfond.ru.
Не хватает 614 149 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,003 млрд руб. В 2019 году (на 28 марта) собрано 379 097 706 руб., помощь получили 412 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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