"Нафтогаз" раскрыл план "Б" в случае остановки транзита российского газа

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что у компании имеется план "Б" в случае остановки транзита газа из России.

В настоящее время обсуждается создание дополнительных газовых хранилищ с целью обеспечения энергетической безопасности, передает РИА Новости.

Как отметил Коболев, также "Нафтогаз" работает над увеличением возможностей относительно импорта газа из Европейского союза. Если "Газпром" решит выбрать вариант прекращения транзита газа, глава "Нафтогаза" выразил уверенность, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить газ из России.

Контакты на поставку и транзит российского газа заканчиваются в конце 2019 года. Еще в ноябре 2015 года Украина перестала закупать сырье для собственных нужд, но при этом транзит газа по территории страны продолжается.

Глава корпорации "Газпром" Алексей Миллер не раз говорил о готовности к переговорам о поставках и о продлении контракта на транзит газа на основании действующего.

Также "Газпром" готов обсудить предложения об участии в газотранспортном консорциуме, если таковые поступят от Украины.