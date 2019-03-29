США не исключают введение антироссийских санкций из-за Венесуэлы

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении Москвы в связи с прибытием российских специалистов в Венесуэлу.

Как подчеркнул дипломат, Соединенные Штаты Америки прорабатывают несколько вариантов развития событий. Абрамс подчеркнул, что для России было бы ошибкой думать, что она обладает полной свободой действий.

23 марта текущего года в аэропорт под Каракасом прибыли два самолета с российскими военнослужащими для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству. По информации местных СМИ, всего в страну прибыли 99 военных, а также было доставлено 35 тонн груза.

После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российским военным необходимо покинуть Венесуэлу, напоминает РИА Новости.

В ответ на это заявление в Кремле отметили, что третьим странам не следует беспокоиться о двусторонних отношениях Москвы, и попросили не указывать России, где ей быть. В МИД РФ подчеркнули, что нахождение российских военнослужащих в Венесуэле регулирует соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

С конца января в Венесуэле проходят массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой Венесуэлы. США и некоторые страны Запада заявили, что признают Гуайдо. В свою очередь Николас Мадуро называл лидера оппозиции марионеткой Соединенных Штатов.