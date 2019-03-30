Сети 5G запустят в городах-миллионниках России к 2021 году

Одна из технологий, без которых невозможна цифровая экономика, — связь пятого поколения. Пока что эти частоты занимает Министерство обороны России. Решение о передаче этого диапазона будет принимать правительство страны.

Развитие беспилотного транспорта, "умных домов" и проекта "Умный город". Это лишь малая часть возможностей, которые уже в ближайшие годы откроются перед российскими интернет-пользователями. Скорость передачи данных увеличится в 100 раз — до 20 Гигабит в секунду. А это и возможность передачи видеоформата Ultra HD, и дополненная реальность, и тактильный интернет (передача не только информации, но и ощущений).

В рамках национального проекта "Цифровая экономика" уже в этом году будет утверждена концепция развития сетей 5G. К 2020 году к новой сети будет подключен один город в рамках пилотного проекта. В 2021 – уже десять городов. Дело за малым – операторам нужно занять чистоты, которые сейчас используются исключительно военными. Министерство обороны пока гражданским структурам их отдать не может.

"Этот диапазон частот активно используется Министерством обороны и силовыми ведомствами, поэтому быстрая передача данного диапазона означает конверсию. А это вопрос, который необходимо решать. Само Министерство обороны не может решать такие вопросы", — комментирует ситуацию директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Чтобы вопрос владения частотами не шел вопреки развитию национального проекта по цифровизации, в Кремле уже четко обозначили, в чьей зоне ответственности лежит решение данного вопроса.

"Решение о передаче сотовым операторам наиболее привлекательного диапазона частот для развертывания в России связи пятого поколения 5G будет приниматься на уровне правительства, а не президента", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторые эксперты к такому повороту отнеслись крайне скептически – мол, пока частоты будут делить, технологическое отставание может стать неизбежным. Если действовать – то незамедлительно. Но на деле российские телеоператоры, которые так настаивают на освобождении пригодных для 5G-диапазонов, к запуску новой сети не готовы.

"Операторы пока еще сами не понимают, нужно им это или нет, то есть пока для массового абонента это рано. Пока речь идет о каких-то локальных сетях. Пока даже смартфонов таких нет, поэтому для кого это все – непонятно", — отмечает аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.

Пока нет понимания, и за чей счет нужные волны расчищать. По оценкам экспертов, стоимость такого процесса может достигать 16 миллиардов рублей.