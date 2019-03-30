В Госдуму внесен законопроект, отменяющий "зарплатное рабство"
В России в скором времени начнут наказывать за "зарплатное рабство". Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность. Какие штрафы могут грозить работодателям и за что?
За "зарплатное рабство" теперь накажут рублем. Правительство внесло в Госдуму законопроект о реализации права работника на выбор кредитной организации, через которую он получает жалование.
"Зарплатное рабство" отменили еще пять лет назад. Но на практике эта норма работает далеко не всегда. На это жалуются и граждане, и многие частные банки. Сам процесс перехода не до конца урегулирован. Работнику приходится ходить в бухгалтерию, которой и так забот хватает.
По данным Роструда, в 2018 году десятая часть всех нарушений, связанных с оплатой труда, касалась нарушений работодателями права работников на получение работником заработной платы удобным для него способом.
Банки всеми способами пытаются удержаться за клиента, ведь это не только деньги, но и гигантский массив данных об экономическом положении граждан. И предлагают в обмен на зарплатные проекты более низкие ставки по корпоративным кредитам и другие приятные бонусы. Частные банки недовольны, что больше половины зарплат россиян поступают в Сбербанк.
Если раньше работодатель должен был прислушиваться к мнению работника, но не делал этого, и никаких санкций за это не было, то теперь они появятся. Штраф для должностного лица составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юридического — до 50 тысяч рублей.
Еще одна новация должна помочь работодателю с оформлением документов. Если ранее у него было лишь пять дней после того, как работник написал заявление о выборе другого банка, то теперь - целых 15 до дня выплаты заработной платы. Также предлагается установить, что порядок замены работником кредитной организации определяется коллективным или трудовым договором.
Впрочем, скептики считают: штрафы не помогут, в России огромная конкуренция за места с более или менее достойной заработной платой. Частные банки ранее предлагали кардинальное решение - единую систему выплат заработной платы, основанную на централизованном зарплатном реестре, и частично такой функционал уже есть в системе быстрых платежей. Пока систему обсуждают.
По мнению экспертов, сильного перетока зарплат из одного банка в другой сейчас не произойдет. Но небольшие компании вряд ли захотят платить штрафы и, скорее всего, устроят работникам финансовый "Юрьев день".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев прокомментировал дело Абызова
- США готовят новые санкции против России
- Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
- Мажор на "Гелендвагене" извинился за ДТП под влиянием Кадырова
- Британские депутаты отвергли соглашение по Brexit
Самое читаемое
-
Названа самая распространенная венерическая болезнь россиян
- Выходные с порнозвездой: сколько стоит мечта
- У больной раком матери, искавшей приемную семью сыну, появился шанс выжить
- Анита Цой обиделась на предложение посмотреть на себя в зеркало
- Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Телеканал "Россия"
-
Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- Стартует новый сериал "На краю": они мечтали о счастье, но очнулись в плену
- "Усатый нянь" остался в одиночестве после 20 лет брака с внучкой двух маршалов
Вести.Экономика
-
Соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС вступило в силу
- 11 крупнейших несостоявшихся сделок в Европе
- Мечты американских фермеров оказались затоплены
- Долговой рынок потерял связь с реальностью
- С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Samsung Galaxy S10+: новая планка для флагманов
- Huawei разработала альтернативу Android и Windows
- Xiaomi представила Redmi 7: Android 9 и большая батарея за $105
- "Яндекс" подмигнул "Аурой". Зачем "нейронная" соцсеть поисковику и его пользователям
- Sony выпустила в России смартфоны-середнячки Xperia 10
Авто.Вести.Ru
-
Такого вы не видели: монстр-пикап Chevrolet и колеса из гипсокартона!
- Chevrolet Niva с крутым планшетом и навигацией: цены уже известны
- Прощайте, BMW и Mercedes: новая Tesla бьет рекорды продаж в Европе
- Стартовали продажи новой версии Renault Duster дороже 1 млн рублей
- В России открывается новый автозавод Haval: названы первые модели
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Инструкция: выбираем по-настоящему полезный йогурт
- Паразиты могут вызвать рак и защитить от него
- Курящий отец вредит сердцу ребенка сильнее, чем курящая мать
- Даже минимум красного мяса увеличивает риск ранней смерти
- Есть вопрос: как работают продукты-афродизиаки (и работают ли вообще)
Вести в 20.00
-
Дети-модели: жестокий бизнес и обман
- Американская охота на ведьм
- В Звездном городке простились Валерием Быковским
Вести-Москва
-
Афера от кутюр на 20 миллионов рублей: скандал на New Fashion Week
- В Ногинске жители аварийных домов остались без квартир: у застройщика поменялись планы
- Москва переходит на новые стандарты оказания онкологической помощи
- Пять станций Сокольнической линии закроют на неделю
- Выходные в Москве: шоу каскадеров, театральный марафон и закулисье сериала "Годунов"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Открыты мутации, блокирующие боль и стресс и быстро заживляющие раны
- Марсианский вертолёт НАСА завершил лётные испытания
- Boston Dynamics показала робота-грузчика, напоминающего тирекса
- Учёные оценили риск развития рака в бутылках вина и сигаретах
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
"Белая студия" для Семена Слепакова: я всегда попадаю в одни и те же ловушки
- Патрику Зюскинду исполнилось 70
- Богомолов представил спектакль "Преступление и наказание"
- Ушел из жизни автор музыки к фильму "Криминальное чтиво"
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его