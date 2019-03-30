В Красноярском крае построят завод по выпуску топлива стандарта "Евро-5"

Завод по выпуску синтетического бензина и дизельного топлива построят в Красноярском крае. Соглашение об этом подписали в рамках Красноярского экономического форума.

Вся продукция завода будет соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". Топливо получат путем переработки каменного угля, передает телеканал "Россия 24".

Красноярский экономический форум открылся 28 марта, сегодня — последний день его работы. Участников ждет множество разноплановых мероприятий. На расширенное заседание соберется правительственная комиссия по развитию электроэнергетики. Также на форуме обсудят, как развивать автопром и мотивировать талантливых людей приезжать работать в Россию, а не уезжать за рубеж.