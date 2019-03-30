Вучич: Сербия не может признать Крым российским, пока не решена ситуация с Косово

Сербия не может официально признать Крым территорией Российской Федерации, так как это поставит под угрозу разрешение ситуации о принадлежности Косова. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала "Россия 24".

Как объяснил Вучич, признание Крыма в составе России страны Запада могут использовать в качестве аргумента, чтобы отказать Сербии в правах на Косово.

При этом президент Сербии отметил, что это не бросает тень на отношения Москвы и Белграда. "Это вопрос политической стратегии и тактики, подразумевающих, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные национальные и государственные интересы", — подчеркнул Вучич. По мнению сербского президента, любой нормальный человек и в России, и в любой стране понимает это.

В феврале 2008 года сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость. Против признания Косова выступают более 60 стран, в том числе Россия, Испания, Греция, Израиль, Индия и Китай.